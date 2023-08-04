Москва, 4 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Закон о расширении полномочий субъектов РФ в сфере международных отношений подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Документом уточняются полномочия субъектов. Изменения внесены в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Согласно закону, органы местного самоуправления осуществляют международные и внешнеэкономические связи для решения вопросов местного значения по согласованию с властями субъекта РФ.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что к полномочиям органов местного самоуправления в сфере международных и внешнеэкономических связей относятся проведение встреч, консультаций и иных мероприятий в этой сфере с представителями государственно-территориальных, административно-территориальных и муниципальных образований иностранных государств, заключение соглашений с органами местного самоуправления иностранных государств, участие в деятельности международных организаций межмуниципального сотрудничества, а также иные полномочия.

Законом также определён порядок информирования о международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления, а также порядок ведения перечня соглашений о таких связях.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства также подписал ряд других законов. В частности, введён запрет на смену управляющей компании в многоквартирном доме чаще раза в год. Региональные операторы капитального ремонта с 1 сентября получат право на централизованные закупки необходимых для капремонта материалов и оборудования. Безработные граждане будут получать поддержку от государства при переезде. Ещё один закон вводит блокировку денег и имущества иностранцев, попавших под ограничения России.