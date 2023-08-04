Берлин, 4 августа, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Власти Германии тормозят отправку обещанного Киеву в мае пакета военной помощи. Об этом написало издание Die Welt, ссылаясь на результаты собственных подсчётов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы статьи напомнили, что в мае, перед визитом президента Украины Владимира Зеленского власти Германии объявили о новом транше военной помощи объёмом 2,4 млрд евро. Берлин обещал поставить вооружение в рамках нового пакета в кратчайшие сроки, при этом к настоящему времени Киев мало что получил из этого, отметила газета.

По информации СМИ, Германия направила Украине только 10 танков Leopard 1 из 110 обещанных в мае.

Авторы отметили, что Киев до сих пор не получил четыре системы ПРО IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным, из 20 бронемашин Marder с весны не было отправлено ни одной, из 18 зенитных самоходных установок Gepard было отправлено 12.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Германии Борис Писториус выступил против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам министра обороны ФРГ, главным приоритетом и компетенцией Германии являются учебная поддержка, противовоздушная оборона, а также бронетанковая и инженерная техника. По этой причине сейчас Германия не видит необходимости в принятии срочных решений по другому вопросу, пояснил он.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Он отметил, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО активно вовлечено в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогает ВСУ разведданными.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июля, что Североатлантический альянс поставляет Украине оружие и военную технику для того, чтобы у Киева на будущих переговорах были более выгодные позиции. Он добавил, что НАТО считает своим приоритетом поставки Украине продвинутых систем вооружения и боеприпасов к ним.