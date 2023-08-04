Москва, 4 августа, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Мошенники убедили врача оформить три кредита и перевести все свои деньги на неизвестные счета, напугав списанием средств в пользу Украины и ВСУ. Об этом ИА Регнум 4 августа сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Собеседник агентства рассказал, что 28 июля в полицию обратилась 32-летняя Александра, стоматолог-хирург Клинического центра челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии, который входит в состав Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова. Она сообщила, что около 10 дней назад стала жертвой мошенников. 19 июля в один из мессенджеров ей пришло сообщение от незнакомого человека. Открыв его, Александра увидела фотографию своего руководителя — главного врача Клинического центра и пояснение, что её начальница якобы замешана в коррупционной схеме, связанной с отмыванием денег. Незнакомец пояснил, что главврач уже побывала в ФСБ на допросе, но в деле замешаны и другие сотрудники медучреждения, в том числе и сама Александра. Женщина испугалась и спросила, что ей дальше делать. Незнакомец объяснил, что нужно дождаться звонка и выполнить все рекомендации.

Через пару часов Александре позвонили через мессенджер, голос в трубке назвался следователем ФСБ и даже предложил прислать фотографию своего удостоверения. Мужчина объяснил, что со счетов Александры якобы пытались перевести около 100 000 рублей в пользу Украины и ВСУ. Затем женщине сообщили об уголовной ответственности за разглашение информации о расследовании без согласия следователя и взяли с неё устное обещание никому не рассказывать о звонке. После этого Александру убедили в необходимости сотрудничать с последующими собеседниками.

Женщина согласилась, и вскоре ей снова позвонили. На этот раз очередной незнакомец утверждал, что является сотрудником службы безопасности Центробанка РФ. Он убедил Александру рассказать о своих счетах и суммах, которые на них хранятся. Потом женщине объяснили, что деньги необходимо переместить на новый «безопасный счёт». Кроме того, врача убедили взять кредит для погашения якобы оформленных на неё заявок в нескольких банках. Александра послушно следовала советам и 20 июля отправилась в банк. Там она оформила кредит и обналичила деньги. Звонивший просил внести сумму на счёт и перевести через приложение «Мир Пэй». Но телефон женщины не позволял скачать и установить это программное обеспечение. Тогда мошенник убедил Александру купить другой смартфон и осуществить операцию через него. Женщина так и поступила. Затем по просьбе голоса в трубке она ещё дважды повторила действия с кредитом и переводом денег в двух других банках.

24 июля женщине поступило очередное сообщение о том, что нужно снять все оставшиеся на счетах деньги и перевести на «безопасный счёт». Александра снова посетила в банк и обнулила свои счета. После этого звонки в мессенджер прекратились. А через несколько дней женщина поняла, что её обманули.

«Поступило заявление от 32-летней женщины, о том, что посредством сообщений и звонков в мессенджер Telegram неизвестные убедили оформить три кредита и перевести деньги на неизвестные счета. Суммарный ущерб составил 2 836 500 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению врача проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.