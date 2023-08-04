Киев, 4 августа, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Офицер полиции задержан в Киеве по подозрению в изнасилование десятилетней девочки. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник.

Kyrylo Chubotin/Global Look Press

По словам собеседника издания, задержанный — участковый полицейский города Чайки Киевской области. Насилие над девочкой он совершил у себя дома.

Указано также, что насильственные действия были неоднократными. Обстоятельства преступления устанавливаются, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.