Москва, 4 августа, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Лидеры семи стран, представляющих Африканскую мирную инициативу по Украине, договорились продолжить диалог. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 28 июля. В документе, опубликованном 4 августа на сайте Кремля, также упомянута первая встреча глав африканских стран с российским лидером, состоявшаяся 17 июня 2023 года — отмечен прогресс касательно гуманитарных вопросов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В частности, речь идёт правах детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной. Стороны согласились, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты.

17 июня Владимир Путин принял лидеров ряда африканских государств, которые в соответствии с ранее достигнутой договорённостью прибыли в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины.

Относительно «зерновой сделки» по итогам встречи прозвучал призыв к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. По мнению африканских лидеров, это позволит возобновить полную реализацию «Черноморской пакетной инициативы», одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Отдельно стороны обратились к ООН с призывом принять необходимые меры для высвобождения 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза. Этот товар, указали подписанты, нуждается в немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны.

Как сообщало ИА Регнум, после введения западных санкций весной 2022 года в портах в Европе заблокировали находившиеся там грузы российских удобрений. Позднее Владимир Путин заявил, что российская сторона готова бесплатно передать их беднейшим странам Африки.

2 августа в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом глава российского государства подтвердил готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Запад на деле выполнит все зафиксированные в них обязательства перед ней.

28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге глава российского государства и лидеры семи стран продолжили обсуждение Африканской мирной инициативы, начатое 17 июня 2023 года.

«В целом Африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно. Это важная база, на основе которой можно строить отношения и делового плана», — подчеркивал российский лидер.

На встрече 28 июля присутствовали: президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси, президент Республики Сенегал Макки Салл, президент Республики Уганда Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.

На пресс-конференции 29 июля Владимир Путин заявил, что часть положений африканской мирной инициативы по Украине уже реализуется. По его словам, уже сейчас решаются вопросы, связанные с обменом пленными, удерживаемыми лицами, а также вопросы семейного, гуманитарного характера, связанные с детьми.