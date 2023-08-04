Москва, 4 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Если на ценниках в магазинах начнут указывать стоимость товара за килограмм или литр, то исчезнут обсуждения о снижении количества продукта в упаковке, а также законопроект облегчит покупателю сравнение товаров в категории по цене. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал зампред Правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Ранее «Известия» сообщили, что Госдума решила рассмотреть правки в закон о защите прав потребителей, чтобы обязать торговые сети указывать стоимость товара за килограмм или литр. Законопроект уже получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению осенью. По мнению автора проекта — вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, если стоимость товара не меняется, либо он немного дешевеет, а количество продукта в упаковке при этом уменьшается, то покупатель начинает всё меньше доверять рынку.

Представитель Руспродсоюза Леонов в целом положительно оценил идею депутатов. По его мнению, она несёт много плюсов для покупателей, но создаст некоторые неудобства для магазинов и торговых сетей.

«Инициатива может снять бесконечные обсуждения о снижении количества продукта в упаковке и облегчит покупателю сравнение товаров в категории по цене, если для них это важно при выборе. Для покупателя это дополнительное удобство, для розничной торговли чревато пересчетом на единицу массы и добавлением строки ценника», — отметил Леонов.

При этом эксперт обратил внимание на то, что некоторые магазины ещё до подготовки законопроекта ввели подобную практику с указанием на ценнике и стоимости товара за полную единицу измерения.

«Инициатива вряд ли приведёт к каким-то существенным изменениям на рынке. По некоторым категориям сети уже указывают цены за целую единицу измерения», — указал Леонов.

В свою очередь председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин усомнился в необходимости указывать предложенные параметры на всех продуктах.

«Представьте, лежит упаковка чипсов, которые весят 90 грамм, или стоит бутылка воды 330 мл, и на ценнике указана и стоимость за полный вес — килограмм или литр, и за итоговый товар. И покупатель стоит рядом и на калькуляторе высчитывает, проверяет, правильная ли цена в итоге указана. Это доведено до абсурда», — рассказал Шапкин.

При этом эксперт отметил и очевидные плюсы: предложение направлено на борьбу с недобросовестными участниками рынка, которые вводят в заблуждение покупателей данными о количестве или весе упаковки. Однако, по мнению Шапкина, уже сейчас каждый покупатель может открыто заявить и подать жалобу на обман со стороны продавца или производителя. Он напомнил о существовании статьи 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей», которая итак контролирует обсчёт, обмер и обвес покупателя.

Как сообщало ИА Регнум, закупки молочной продукции в магазинах Москвы подтвердили массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при той же цене. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Рейд по столичным магазинам подтвердил, что в категории молочной продукции шринкфляция весьма значительна: 87% ассортимента представлено в упаковках объемом 925–950 мл, что визуально неотличимо от полного литра.

Ранее Чернышов уже выступал с предложением об обязательном указании цены за целую общепринятую единицу измерения на ценниках товаров. Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме также предложили устанавливать максимально допустимые цены на продовольственные товары.