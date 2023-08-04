Москва, 4 августа, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании отцовства из-за наследства, сообщили 4 августа в Никулинском районном суде Москвы.

Антон Новодережкин/ТАСС Олег Эйдельштейн

«Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», — сказали ТАСС в суде.

Отмечается, что иск был зарегистрирован 2 августа, накануне его передали судье Юлии Голяниной. Дата заседания пока не назначена.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

Как передавало ИА Регнум, в феврале сын политика за потасовку и нападение на правоохранителей получил 15 суток ареста. По данным правоохранительных органов, Эдельштейна доставили в отдел полиции после дебоша в ресторане, расположенном в центре Москвы. В отделе он оскорблял сотрудников полиции, а потом ударил одного из них.

Позднее он уточнил, что драка в ресторане произошла из-за разногласий с одним из посетителей заведения в оценке действий России в ходе спецоперации на Украине.