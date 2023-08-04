Киев, 4 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий попросил больше оружия, заявив о сложной ситуации для ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом он сообщил изданию Civilmedia.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Текущая ситуация на поле боя сложная», — приводят журналисты слова Скибицкого.

Он также отметил, что ВСУ нужны боеприпасы, нужно больше средств ПВО, также необходимы машины разминирования и высокоточное оружие большой дальности.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском направлении украинские военнослужащие самовольно оставили свои позиции. По его данным, в результате огневого воздействия ВС России на одну из позиций украинской армии около населённого пункта Терны противник понёс значительные потери, украинские боевики попытались покинуть свои позиции.