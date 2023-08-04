Москва, 4 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Неизвестные обокрали 63-летнюю американку Джули Пигнери, когда она приехала в Москву навестить своих сыновей. Об этом 4 августа сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что утром 31 июля в полицию обратилась 63-летняя гражданка США Джули Пигнери. Женщина объяснила, что её обокрали, пока она гостила у родственников. Джули вместе с мужем прилетели в российскую столицу 8 июля с целью навестить своих сыновей, они работают репетиторами по английскому языку и проживают в квартире в Костянском переулке.

Две недели семья провела в Москве, а 23 июля Джули сыновьями и мужем отправилась на отдых в Сочи. На юг с собой женщина взяла только самое необходимое, а большую часть вещей, в том числе ювелирные украшения, оставила в съёмной квартире своих детей. 28 июля американская семья вернулась в Москву, и когда женщина решила надеть украшения на семейный ужин, не смогла их найти.

«В квартире был проведён обыск со служебной собакой, опрошены жильцы. Удалось выяснить, что данную квартиру на Костянском переулке граждане США снимают у 33-летнего уроженца Армении, ключи от квартиры имеются у него. Замки входной двери исправны и без следов взлома, порядок в квартире не нарушен. Ущерб оценивается в 650 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению американки проводится проверка.