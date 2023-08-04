Болтон предупредил США о кошмаре в случае победы Трампа на выборах
Болтон: Трамп после победы на выборах в 2024 году выведет США из НАТО
Вашингтон, 4 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выйдут из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, заявил экс-советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон.
«Он (Трамп) ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй его срок мы почти наверняка покинем альянс», — сказал Болтон в интервью телеканалу NewsNation.
По его мнению, Трамп, принимая решения, особенно в сфере нацбезопасности, в основном основывается на выгоде для себя.
Как сообщало ИА Регнум, 1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. Следующее заседание по делу о вмешательстве в президентские выборы назначили на 28 августа.
Трамп назвал печальным днём для Америки начало суда над ним. После заседания он отказался отвечать на вопросы журналистов.