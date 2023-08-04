Пекин, 11 марта, 2019, 19:05 — ИА Регнум. В этот понедельник, 11 марта, Управление гражданской авиации Китая отдало распоряжение местным авиакомпаниям приостановить использование самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения воздушного судна той же модели, приобретенного Ethiopian Airlines в 2018 году, сообщает испанское издание El Mundo. Самолет упал вскоре после вылета из города Аддис-Абеба в минувшее воскресенье, жертвами катастрофы стали 157 человек.

nickyhardinguk Boeing 737

В своем официальном заявлении китайская организация сообщила о приостановке использования самолетов этого типа с сегодняшнего дня и вплоть до момента получения новой информации. Решение было принято на основании соображений безопасности: за последние несколько месяцев произошло уже два трагических инцидента с Boeing 737 MAX 8, «имеющих определенное сходство». В обоих случаях самолеты потерпели крушение на стадии взлета.

В октябре 2018 года, напоминает El Mundo, Boeing 737 MAX 8, принадлежавший компании Lion Air, разбился на территории Индонезии через 12 минут после начала полета из-за сбоев в работе автоматизированной системы (согласно данным, полученным при изучении черных ящиков). Катастрофа унесла жизни 189 человек.

«Управление гражданской авиации [Китая] свяжется с Федеральным управлением гражданской авиации США и компанией Boeing, чтобы уведомить о возобновлении коммерческих операций с использованием этого аппарата, когда будет проверена эффективность мер, необходимых для гарантии безопасности», — сообщили в китайской организации

При этом министерство иностранных дел КНР подтвердило, что среди 157 погибших в воскресной катастрофе было 8 граждан Китая, в том числе мужчина из Гонконга. «Мы отдаем дань глубочайшего уважения жертвам и приносим самые искренние соболезнования скорбящим семьям», — сказал спикер китайского МИД Лу Кан в своем обращении. Он также добавил, что китайское посольство в Эфиопии, узнав о случившемся, вышло на связь с правительством страны и авиакомпанией, чтобы внимательно следить за ходом расследования и оказывать «всю возможную помощь семьям жертв в преодолении последствий».

Boeing 737 MAX 8 направлялся в Найроби из международного аэропорта Аддис-Абеба. Через шесть минут после начала полета пилот сообщил о «сложностях» и запросил возвращение в эфиопский аэропорт, а затем связь пропала. Самолет упал в 42 километрах к юго-востоку от города, унеся жизни всех пассажиров и членов экипажа.

Власти Эфиопии создали комиссию для расследования причин катастрофы судна Ethiopian Airlines — крупнейшей африканской авиакомпании, которая перевозит пассажиров не только по континенту, но и по всему миру (так, недавно она начала предлагать рейсы в Москву). Этим утром местное телевидение сообщило, что был найден один из черных ящиков рухнувшего самолета.