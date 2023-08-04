Москва, 4 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Россия готова вернуться к «зерновой сделке» лишь после выполнения всех тех обещаний, которые были даны России ещё при заключении этой договорённости летом 2022 года, заявил журналистам 4 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил, что США сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия и России в том случае, если Россия вернётся к участию в зерновой сделке.

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