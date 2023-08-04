Краснодар, 4 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не станет комментировать информацию о попытке атаки ВСУ бухты Новороссийска. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет, не мог бы, это касается спецоперации, вопросы нужно адресовать министерству обороны», — заявил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 августа ВСУ двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, которые осуществляют охрану внешнего рейда военно-морской базы.

В морском торговом порту Сочи усилят меры защиты. Соответствующее решение было принято в ходе оперативного совещания с руководителями силовых структур. По словам мэра города Алексея Копайгородского, пляжная полоса в Сочи контролируются, там установлены около трёх тысяч камер.