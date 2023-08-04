Ниамей, 4 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось от использования силы в отношении Нигера, сообщил 4 августа телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление министров обороны региональной организации.

Djibo Issifou/Global Look Press

ECOWAS, как отмечает телеканал, вместо военной интервенции усилит санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.

30 июля руководители ЭКОВАС пригрозили, что если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

Власти Франции тем временем объявили 1 августа о намерении начать в тот же день эвакуацию своих граждан из Нигера, бывшей французской колонии, остававшейся традиционно в сфере влияния Парижа. Некоторым сотрудникам американского посольства в Нигере предписано покинуть страну вместе с семьями.

Между тем свергнутый мятежниками президент Нигера через газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.