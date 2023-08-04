ЭКОВАС решило не использовать военную силу против Нигера
Руководство ЭКОВАС отказалось от планов использовать военную силу против Нигера
Ниамей, 4 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось от использования силы в отношении Нигера, сообщил 4 августа телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление министров обороны региональной организации.
ECOWAS, как отмечает телеканал, вместо военной интервенции усилит санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.
30 июля руководители ЭКОВАС пригрозили, что если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.
Власти Франции тем временем объявили 1 августа о намерении начать в тот же день эвакуацию своих граждан из Нигера, бывшей французской колонии, остававшейся традиционно в сфере влияния Парижа. Некоторым сотрудникам американского посольства в Нигере предписано покинуть страну вместе с семьями.
Между тем свергнутый мятежниками президент Нигера через газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.