Красногорск, 4 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в подмосковной Яхроме составила 2,5 тыс. кв. метров. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

По её данным, огнеборцы ликвидируют крупный пожар в подмосковной Яхроме.

«Горит складское помещение на площади 2500 кв. метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в подмосковной Яхроме загорелся склад. По информации СМИ, в Шлюзовом переулке, около дома номер 1, горит помещение склада с пластиком и резиной.

Поздним вечером 2 августа в Краснодаре произошло возгорание на складе по улице Уральской. Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 300 кв. метров. На месте развернули штаб пожаротушения. К ликвидации возгорания привлекли 64 человека и 18 единиц техники.

В ночь на 26 июля на складе винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края произошёл пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. метров. В ликвидации пожара участвовали 65 человек, в работе использовались 17 единиц техники.