Тамбов, 4 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. Спикер регионального заксобрания Евгений Матушкин рассказал о ключевых законах, принятых в ходе сессии.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

Евгений Алексеевич, каким направлениям в законотворческой деятельности было уделено особое внимание?

В весеннюю сессию мы работали над законопроектами, охватывающими самые разные сферы. Безусловно, в центре внимания депутатов регионального парламента находятся вопросы, связанные с совершенствованием системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с правительством области. Также мы рассмотрели блок законов, направленных на оказание поддержки многодетным семьям, детям-сиротам, представителям малого и среднего бизнеса, на развитие IT-отрасли.

Традиционно рассматривались бюджетные вопросы. Принят большой блок законов, связанный с проводимой в регионе реформой местного самоуправления. Также на постоянной основе осуществляется работа по приведению регионального законодательства в соответствие с новеллами федерального законодательства.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о принятых законах социальной направленности. Какие еще меры поддержки в дополнение к действующим были введены для участников специальной военной операции?

Были внесены изменения в законодательство области, предусматривающие предоставление льгот по газификации жилья. Также были установлены дополнительные стимулирующие региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции.

На июльском заседании, завершившем весеннюю сессию, мы рассмотрели в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные меры поддержки отличившимся участникам спецоперации в виде предоставления бесплатно в собственность земельного участка. Эта мера будет распространяться и на членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации. Работа над законопроектом продолжится в осеннюю сессию. Хочу отметить, что эти и многие другие законодательные инициативы социальной направленности были внесены в областную думу главой региона Максимом Борисовичем Егоровым, который держит эти вопросы на особом контроле.

Если говорить о других законах социального блока, то стоит отметить, что большое внимание уделяется мерам поддержки многодетных семей. Так, принят закон, направленный на стимулирование рождаемости. Теперь областной материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее эта сумма выплачивалась только на третьего ребенка. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение, строительство, газификацию жилья.

Пресс-служба Тамбовской областной думы На заседании Тамбовской областной думы

Какие вопросы можно выделить в экономическом, финансовом блоке?

В эту сессию принят закон, освобождающий от уплаты транспортного налога организации и физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Закон направлен на снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса принят закон, увеличивающий срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности области.

Для дальнейшего стимулирования развития отрасли информационных технологий в регионе и привлечения IТ-компаний из других областей, депутаты приняли закон, который расширяет существующие меры налогового стимулирования для компаний, работающих в этой сфере.

На протяжении всего года ведется работа над бюджетом области. На июньском заседании мы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2022 год.

Также были внесены изменения в бюджет области на текущий год, в том числе в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Собственные доходы бюджета увеличены на полтора миллиарда рублей. В первую очередь увеличение произошло за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов. Дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку аграриев и другие важные сферы.