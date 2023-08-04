Тбилиси, 4 августа, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Число погибших при сходе оползня в районе грузинского населённого пункта Шови в высокогорном крае Рача возросло до шести, утром 4 августа спасатели обнаружили тела ещё четверых погибших, сообщили в МВД Грузии.

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«Вчера были найдены тела двух человек, а сегодня еще четырех. Таким образом, число погибших составляет шесть», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы министерства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 4 августа грузинские власти заявили об обнаружении тел двух погибших у гостиницы «Сансет Шови». Их личности устанавливают. Кроме того, спасательные службы пока не могут выйти на связь ещё с 31 человеком.

Оползень в районе Шови сошёл днём 3 августа. Были повреждены дома, мосты и дороги. Сотрудники гостиницы и отдыхающие (всего — 70 человек) были эвакуированы спасателями. Предполагалось, что под завалами могут оставаться люди, в том числе дети.

Ранее грузинские власти сообщили об ущербе от наводнения в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в конце июля 2023 года. Ущерб предварительно оценен в 50 млн лари (около 1,8 млрд рублей). В Онском муниципалитете река Риони из-за дождей разлилась и потоками воды были повреждены дороги и мосты. Отрезанными от внешнего мира оказались 12 сёл.