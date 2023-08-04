Москва, 4 августа, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В подмосковной Яхроме загорелся склад. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В подмосковной Яхроме огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Горит складское помещение на площади 2500 кв. метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

По информации СМИ, в Шлюзовом переулке, около дома номер 1, горит помещение склада с пластиком и резиной.

Как передавало ИА Регнум, торговый центр «Атриум» загорелся 4 августа в Хабаровске, на улице Краснореченской. По предварительным данным, произошло возгорание электропроводки и утеплителя на площади 3 кв. метра на втором этаже.

В цехе по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске Московской области вспыхнул пожар. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Эвакуированы семь человек. Пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет.