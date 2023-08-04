Рим, 4 августа, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Три важных козыря, которые есть у России, помогают ей побеждать Украину. Об этом Джанлука Ди Фео написал в статье для издания La Repubblica.

Он отметил, что контрнаступление Украины сбавило темп, и на Западе опасаются, что в течение месяца оно вовсе сойдёт на нет. Преимущества России — мощная оборона и тактика боевых генералов.

«Украинские командиры учли некоторые ошибки, допущенные в июне, но, по мнению аналитиков, не избавились от прежнего смертного греха: они не умеют управлять масштабными скоординированными операциями», — отмечает Ди Фео.

Если к осени ВСУ не смогут вытеснить российские войска с занятых ими территорий, возникнет очень сложная ситуация и в военном, и в политическом плане.

Катастрофический сценарий может быть таким: Украина отложит бросок в сторону Крыма до конца весны 2024 года, и это позволит России ещё сильнее укрепиться.

Россия получит много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Зеленского, если украинские войска не смогут занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября.

На фоне этого в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта, заключил Ди Фео.