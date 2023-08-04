Алёшки, Херсонская область, 4 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Делегация Калининградской области проверила ход восстановительных работ в школе и детском саду в Алёшкинском округе Херсонской области, сообщили 4 августа в пресс-службе правительства Херсонской области.

Пресс-служба Херсонской области

Калининградские власти в 2022 году в числе других регионов России взяли шефство над Херсонской областью. Предполагается, в частности, восстановить детский сад в селе Приветное и Брилевскую общеобразовательную школу.

Работы уже начались. Было проведено исследование объектов и обмерочные работы. Проектно-сметная документация разработана на 90%, её передадут для проведения государственной экспертизы.

Члены делегации в ходе своего визита также пообщались с сотрудниками и воспитанниками школы и детского сада. Сотрудники выразили благодарность за помощь в восстановлении.

«Спасибо России за то, что предоставляет такие социальные условия: выплаты на детей, льготы и возможность работать там, где нравится», — сказала в разговоре с членами делегаций одна из воспитательниц детского сада.

Школьники, в свою очередь, рассказали гостям, как восстанавливается их образовательное учреждение, а также об организованных для них поездках в другие регионы России.

«Больше всего мне понравилось в Чебоксарах. Там мы посетили много разных университетов. Я выбрала свою профессию. Теперь жду одиннадцатого класса и буду поступать», — сказала в беседе с членами делегации ученица 9-го класса Марьяна Швец.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года 200 подростков из Генического и Новотроицкого округов Херсонской области отправились на отдых в Крым. Они проведут 21 день в оздоровительном пансионате «Россия» в Евпатории. Организовать отдых помогли шефы из Калининградской области — министерство образования региона и некоммерческий фонд «Ценность жизни».