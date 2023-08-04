Казань, 4 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования задержан в Казани. Об этом сообщила 4 августа пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сторонника националистической идеологии, 29-летнего жителя Казани задержали сотрудники ФСБ и МВД России. Мужчина дал показания, признавшись, что получал инструкции от представителей ВСУ. Ему поручили совершение диверсий на железных дорогах и вышках сотовой связи.

По заданию зарубежных кураторов, уточнили в ФСБ, задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры в Казани. Он также занимался организацией незаконных акций, направленных на распространение идей украинского национализма.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который готовил теракты против представителей властей. Первой жертвой атак должен был стать начальник отдела полиции посёлка Кирилловка. При задержании злоумышленник оказал вооружённое сопротивление, но был обезоружен.