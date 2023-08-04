Минск, 4 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Власти Белоруссии ограничили вывоз мяса птицы из республики с 1 августа, сообщает «Коммерсантъ».

(сс) Idella Maeland

«В целях насыщения внутреннего рынка приостановлена выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей», — сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии.

По данным ведомства, в Белоруссии, возможно, произошла вспышка птичьего гриппа на некоторых птицефабриках.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов неоднократно заявлял о биологических угрозах, связанных с деятельностью американских лабораторий на территории Украины.

Так, в мае 2023 года начальник войск РХБЗ сообщил, что Пентагон через центр на Украине проводил программу Пи-444 по усилению вируса птичьего гриппа.