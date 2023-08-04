Вашингтон, 4 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прорекламировал кружку, на которой он изображён в образе «Тёмного Брэндона», популярного интернет-мема. Рекламный ролик американский лидер опубликовал в своём аккаунте в Twitter в рамках избирательной кампании.

Кадр из видео

«Я предпочитаю крепкий кофе», — говорит на видео Байден, делая глоток из кружки со своим изображением в виде «Тёмного Брэндона».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Соединённых Штатов уже делал отсылку к этому мему. 30 апреля миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter отрывок из выступления Байдена на ужине для корреспондентов Белого дома, где он надевает тёмные очки для такого перевоплощения.

«Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него», — заявил президент США, картинно надев солнцезащитные очки и заявив следующему выступающему: «Я не против ваших шуток, но я не уверен насчет «Тёмного Брэндона».

«Тёмный Брэндон» — часто использующийся в виде мема образ нынешнего американского лидера, который, как супергерой, стреляет лазерами из глаз. Такая комичная версия Байдена якобы свидетельствует о его переходе «в наступление» и часто появляется на сайте его новой предвыборной кампании.

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Мем «Вперёд, Брэндон» появился в 2021 году в ходе интервью гонщика Nascar Брэндона Брауна, который выиграл свою первую гонку. Зрители на заднем плане скандировали ругательство в адрес Байдена, но телерепортёру показалось, что они скандируют «Вперёд, Брэндон».

Ошибка была растиражирована в соцсетях, после чего речёвки и плакаты с высказыванием «Вперёд, Брэндон» стали нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.

В 2022 году фраза «Вперёд, Брэндон» была переиначена в «Тёмный Брэндон» и стала использоваться уже в поддержку Байдена.