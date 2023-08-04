Москва, 4 августа, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Гарантии безопасности, переговоры о которых анонсировал Киев, не станут для США чем-то обременительным — если будет надо, они оставят Украину так же, как оставили Афганистан. Такого поворота событий в беседе с корреспондентом ИА Регнум не исключил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Киев и Вашингтон начали переговоры по предоставлению гарантий безопасности.

Как заметил Белик, США пытаются заверить Киев в том, что они активно поддерживают Украину сейчас, когда она находится на пути в альянс. Но сколько продлится этот путь и приведёт ли он к желаемым для Киева результатам — большой вопрос. Белому дому выгодно затягивать ситуацию, предоставляя Украине различные обещания, всяческие гарантии и продлевая конфликт, путём которого Вашингтон старается ослабить Россию.

«При этом сколько украинцев уже погибло и погибнет ещё ради геополитических интересов США даже с учётом военной поддержки Запада, Вашингтон не интересует, — заявил Белик. — Заявление о начале переговоров может быть нарочито громким, в какой-то степени воодушевляющим киевский режим, но ведь и саммит в Вильнюсе ни к чему не привёл и не открыл для Киева двери НАТО, хотя на него киевский режим возлагал большие надежды».

По мнению парламентария, за эти гарантии Вашингтон потребует от Украины и дальше выполнять поставленные перед киевским режимом задачи. Украина и так тотально зависима от США, а подобные гарантиям документы ещё сильнее укрепляют эту зависимость. Причём гарантии не станут чем-то обременительным для самого Вашингтона.

«Достаточно вспомнить, что США нечто подобное когда-то обещали и Афганистану, что не помешало им в итоге оставить эту страну», — подытожил Белик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению сенатора Владимира Джабарова, в Белом доме осознали, что проект «Украина» оказался неудачным, и стараются сделать хорошую мину при плохой игре. Но на деле Вашингтон начнёт «постепенно отползать», так, чтобы киевский режим не почувствовал себя окончательно брошенным. Для этого и разрабатываются некие меры безопасности.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Украины пройдёт в дистанционном формате.

В Кремле заявили, что будут следить за переговорами о «гарантиях безопасности», и призвали не забывать, что прежде усилия Североатлантического альянса по обеспечению безопасности Украины делались в ущерб российской безопасности.