Херсон, 4 августа, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Пособники украинской армии, проживающие в Херсонской области, признались в передаче сведений противнику об инфраструктуре ВС России. Соответствующее видео опубликовало ФСБ России.

По словам одного из задержанных, он передал координаты ВСУ, после чего произошёл ракетный удар, в результате погибли мирные жители и военнослужащие, были уничтожены жилые дома и железнодорожная станция.

Второй фигурант рассказал, что после того как он передал координаты одного из объектов, произошёл обстрел, сдетонировали боеприпасы и погибли мирные жители.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области пресекли преступную деятельность группы пособников украинской армии, которые передавали информацию о военной инфраструктуре ВС России в зоне проведения специальной военной операции. ФСБ установила личности двух граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих в Херсонской области, которые по заданию представителей ВСУ собирали и передавали противнику информацию о перемещениях и местах дислокации военнослужащих ВС России в регионе. Уточняется, что в настоящее время фигуранты находятся под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Краснодарский краевой суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за государственную измену. В суде было установлено, что фигурант контактировал с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за вознаграждение получал и передавал за рубеж информацию, ставшую ему известной в рамках осуществления служебной деятельности.

Мошенники, которые отправляют россиян поджигать военкоматы и другие административные здания, находятся за пределами России, заявила 2 августа пресс-служба УФСБ по Свердловской области. Их жертвами, как правило, являются социально уязвимые категории граждан или лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые легко поддаются внушению. Для достижения своих преступных целей злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали совершить заведомо сомнительные финансовые операции.