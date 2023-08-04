Москва, 4 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Одной из особенностей ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые вскоре получат истребители Су-57, является их высокая помехозащищённость, считает директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА Регнум.

Алексей Майшев/РИА Новости Су-57

Ранее стало известно, что для российских истребителей Су-57 разработали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2.

«Однако особенность этих ракет заключается в том, что они компактны и могут свободно размещаться внутри самолёта Су-57 и тем самым не демаскировывать его, — сказал Кнутов. — Кроме того, эти ракеты всеракурсные. То есть даже если мы обнаружили, что цель летит сзади нас, то разворачиваться необязательно. Эту ракету можно выпустить вперёд, и она сама развернётся на 180 градусов и атакует самолёт в задней полусфере».

Кроме того, у этих ракет очень высокая помехозащищённость — их не так просто сбить с помощью тепловых ловушек и других систем, в том числе и радиоэлектронной борьбы. По многим параметрам, например по диапазону дальности, манёвренности и помехозащищённости головки самонаведения, эти ракеты обгоняют зарубежные аналоги на 5–10 лет.

Также Кнутов заметил, что широкий спектр вооружений, которые получает Су-57, делает этот самолёт с точки зрения ведения воздушного боя лучшим в мире. Его арсенал распространяется от ракет ближнего боя до ракет дальнего действия. Плюс крылатые ракеты и другие средства поражения.

«Эти самолёты уже испытывали. Была информация, что их звено атаковало одну из целей в глубине территории Украины и не было обнаружено. Оно полностью выполнило боевую задачу и вернулось на базу. И ни натовские РЛС, ни украинские это звено не обнаружили. Это говорит о том, что самолёт и весь авиационный комплекс (а в него ещё будет входить и беспилотник С-70 «Охотник») со своими задачами справляются успешно», — подчеркнул военный эксперт.

При этом он заметил, что, поскольку ракета РВВ-МД2 ближнего боя, её применение в зоне СВО выглядит нецелесообразным. Тем более что у Киева практически нет авиации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации журнала «Арсенал Отечества», стадия принятия этих ракет на вооружение уже началась. Испытания этого оружия прошли в кратчайшие сроки.

До этого журнал Military Watch Magazine выяснил, что российский истребитель Су-35 одержал ошеломляющие победы, участвуя в крупных воздушных боях с украинскими самолётами четвертого поколения. Кроме того, этот истребитель сочли более экономичным и практичным в эксплуатации.

Что касается Су-57, то его в Military Watch назвали самым опасным истребителем ВКС России. Эксперты обращают внимание на его исключительную манёвренность и высокую мощность используемых им ракет класса «воздух — воздух».