Москва, 4 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Западу стоило бы попросить Зеленского публично предъявить мировой общественности ещё одну «формулу» о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после «перемоги», на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журнала «Международная жизнь» относительно инициатив по украинскому урегулированию.

Алексей Филиппов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

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Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что Россия не может и никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения специальной военной операции (СВО). Он отметил, что Россия знает, за что воюет.

Он также отмечал, что одной из целей российской специальной военной операции является решение гуманитарных проблем на Украине. Как указал глава МИД, гуманитарная ситуация на Украине едва ли могла быть нормальной, так как Киев после государственного переворота зимой 2014 года, за год за подписания Минских договорённостей, начал бомбить в Донбассе гражданские объекты, включая школы, больницы и детские сады.

Ранее Лавров заявил, что чем дольше Украина и западные страны будут тянуть в вопросе мирного разрешения конфликта, тем сложнее об этом будет договориться. Глава МИД отметил, что от коллективного Запада не поступало серьёзных предложений об урегулировании кризиса на Украине.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные государства не делают выводов из провала контрнаступления украинских войск. По её словам, Запад считает, что сможет переломить ситуацию, накачивая киевские власти вооружениями.