Новороссийск, Краснодарский край, 4 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Запрет на движение судов в порту Новороссийск снят, сообщили в «Каспийском трубопроводном консорциуме».

Виталий Тимкив/РИА Новости

«В 10:39 был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск», — сообщили в компании.

Там добавили, что КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера.

Как сообщало ИА Регнум, ночью ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, которые осуществляют охрану внешнего рейда военно-морской базы.