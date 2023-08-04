Москва, 4 августа, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Совместное заявление по итогам встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Африканской мирной инициативы, касающееся украинского конфликта, опубликовано 4 августа на сайте Кремля.

Kremlin.ru На пленарном заседании саммита Россия — Африка

Лидеры России и стран Африки, говорится в заявлении, договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Они призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию «зерновой сделки».

«Лидеры договорились продолжить диалог по африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру», — отмечено в тексте.

В заявлении также содержится призыв к ООН, нацеленный на высвобождение 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах ЕС. Эти удобрения должны быть немедленно и безвозмездно поставлены в африканские страны.

В документе отмечен прогресс в отношении предложений по гуманитарным вопросам, в том числе связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменом пленных. Эти предложения обсуждались на первой встрече лидеров 17 июня.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и лидеры семи африканских стран обсудили мирную инициативу по Украине на саммите в Санкт-Петербурге 28 июля. Российская сторона по итогам переговоров направила свой проект заявления странам Африки. Офис президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовал текст совместного заявления вечером 3 августа.