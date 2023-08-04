Херсон, 4 августа, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области пресекли преступную деятельность группы пособников украинской армии, которые передавали информацию о военной инфраструктуре ВС России в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её данным, ФСБ установила личности двух граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих в Херсонской области, которые по заданию представителей ВСУ собирали и передавали противнику информацию о перемещениях и местах дислокации военнослужащих ВС России в регионе.

«Управлением ФСБ России по Херсонской области совместно с военным следственным управлением СК России по объединенной группировке войск (сил) в ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 35 ст. 276 УК РФ получена информация, изобличающая фигурантов в совершении преступной деятельности», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в настоящее время фигуранты находятся под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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