Москва, 4 августа, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В первом полугодии 2023 года в Центральном административном округе Москвы восстановили 31 здание, находившееся в неудовлетворительном состоянии. Девять из них являются объектами культурного наследия, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Мы ведем планомерную работу по выявлению в столице ветхих построек, которые в дальнейшем ремонтируют и возвращают в хозяйственный оборот», — пояснил Ефимов. За первые шесть месяцев 2023 года в ЦАО восстановили 31 здание, находившееся в неудовлетворительном состоянии, добавил он. «Так, в здании в 4-м Добрынинском переулке теперь работает больница, а отремонтированное здание на Мясницкой улице сейчас используется под административные цели. Девять из восстановленных являются объектами культурного наследия, среди них — здание Стрелецкой пекарни XIX века. Сейчас памятник архитектуры восстановлен, собственник планирует вернуть его историческое предназначение — открыть в нем пекарню», — отметил Ефимов.

Он также добавил, что с января по июнь в центре российской столицы демонтировали 25 аварийных построек. Подобная работа позволяет сохранить архитектурный облик центра города, а также выявить и ликвидировать объекты, потенциально несущие угрозу жизни и здоровью жителей города.

Бережное отношение к объектам исторической среды отличает российскую столицу — на их сохранение направлена московская программа реставрации, которую можно назвать крупнейшей в мире. С 2020 года активное участие в обнаружении строений, требующих восстановления или сноса, принимает Госинспекция по недвижимости. Кроме того, ведомство занимается выявлением самостроев и освобождением территорий общего пользования.

«За первые шесть месяцев 2023 года в ходе мониторинга Центрального административного округа специалисты выявили 379 объектов самовольного строительства. При этом 98 из них пришлись на капитальные строения и 281 — на некапитальные: навесы, ограничительные элементы и прочее. 101 незаконный объект демонтировали, освободив территорию свыше 4,1 тысячи квадратных метров. Кроме того, на раннем этапе пресекли пять фактов незаконного строительства», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Всего за шесть месяцев 2023 года специалисты контрольного ведомства выявили в ЦАО 862 нарушения в имущественно-земельной сфере, наиболее частые среди которых — нецелевое использование земельных участков и возведение самостроя, нелегальная перепланировка объектов нежилого фонда и самозахват территории.