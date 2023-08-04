Никас Сафронов рассказал о неисполненной мечте Ирины Мирошниченко
Художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Мирошниченко
Москва, 4 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Актриса Ирина Мирошниченко очень переживала за судьбу четвёртой части фильма «Зимняя вишня». Выход картины на экраны стал её последней мечтой, рассказал художник Никас Сафронов изданию «МК».
Владимир Астапкович/РИА Новости
Актриса Ирина Мирошниченко
Он рассказал, что работу над фильмом, в котором Мирошниченко снялась несколько лет назад, так и не закончили. Режиссёр Игорь Масленников ушёл из жизни.
«Не знаю, какая судьба этого фильма. Но Ира очень хотела, чтобы картина вышла на экраны — это было её мечтой. Переживала, что этого до сих пор не случилось», — сказал Сафронов.
Художник добавил, что верит: фильм обязательно когда-нибудь выйдет, и зрители смогут вновь восхититься этой удивительной и очень талантливой актрисой.
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