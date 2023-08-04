Москва, 4 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Актриса Ирина Мирошниченко очень переживала за судьбу четвёртой части фильма «Зимняя вишня». Выход картины на экраны стал её последней мечтой, рассказал художник Никас Сафронов изданию «МК».

Владимир Астапкович/РИА Новости Актриса Ирина Мирошниченко

Он рассказал, что работу над фильмом, в котором Мирошниченко снялась несколько лет назад, так и не закончили. Режиссёр Игорь Масленников ушёл из жизни.

«Не знаю, какая судьба этого фильма. Но Ира очень хотела, чтобы картина вышла на экраны — это было её мечтой. Переживала, что этого до сих пор не случилось», — сказал Сафронов.

Художник добавил, что верит: фильм обязательно когда-нибудь выйдет, и зрители смогут вновь восхититься этой удивительной и очень талантливой актрисой.

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