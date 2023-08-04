Сочи, Краснодарский край, 4 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В морском торговом порту Сочи усиливают меры защиты, сообщил 4 августа мэр города Алексей Копайгородский.

Нина Зотина/РИА Новости Морской порт Сочи

«Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов», — написал он в Telegram-канале.

Соответствующее решение было принято в ходе оперативного совещания с руководителями силовых структур.

В целом, добавил он, пляжная полоса в Сочи контролируются, там установлены около трёх тысяч камер.

«Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск.

В ходе отражения атаки безэкипажные катера уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, которые осуществляют охрану внешнего рейда военно-морской базы.