В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта
В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта после атаки по Новороссийску
Сочи, Краснодарский край, 4 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В морском торговом порту Сочи усиливают меры защиты, сообщил 4 августа мэр города Алексей Копайгородский.
«Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов», — написал он в Telegram-канале.
Соответствующее решение было принято в ходе оперативного совещания с руководителями силовых структур.
В целом, добавил он, пляжная полоса в Сочи контролируются, там установлены около трёх тысяч камер.
«Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей», — заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск.
В ходе отражения атаки безэкипажные катера уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, которые осуществляют охрану внешнего рейда военно-морской базы.