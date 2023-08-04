Луганск, 4 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении украинские военнослужащие самовольно оставили свои позиции. Об этом 4 августа сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, в результате огневого воздействия ВС России на одну из позиций украинской армии около населённого пункта Терны противник понёс значительные потери, украинские боевики попытались покинуть свои позиции.

Марочко отметил, что данные действия, скорее всего, были не согласованы с вышестоящим командованием ВСУ, так как с ближайшего украинского опорного пункта по ним был открыт огонь из стрелкового оружия.

«Данный факт вынудил боевиков численностью до отделения изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки, они были уничтожены нашей артиллерией», — написал эксперт, добавив, что данная информация получена из собственных источников и может отличаться от официальных данных.

Как передавало ИА Регнум, Марочко также сообщил о том, что украинские войска снизили активность сразу на трёх участках фронта — купянском, краснолиманском и частично донецком. Эксперт добавил, что стало меньше не только обстрелов, но и попыток контратак со стороны ВСУ.

3 августа Минобороны проинформировало об отражении в минувшие сутки атак ВСУ на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. Войска России перешли в контратаку и улучшили положение по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки в ДНР. На купянском направлении заняты более выгодные позиции около Першотравневого, Ольшан и Куземовки.