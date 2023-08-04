Москва, 4 августа, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) гражданин России Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком с главой корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марком Цукербергом. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам неизвестны», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что организацией этого проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

Как передавало ИА Регнум, американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств (ММА). Уайт отметил, что поединок будет интересным, учитывая разницу в габаритах бизнесменов. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

С 6 июля был официально запущен сервис текстовых сообщений Threads от компании Meta. Он стал самым популярным в магазине приложений App Store в России. По словам Марка Цукерберг, спустя менее чем 20 часов после запуска число регистраций в сервисе достигло 30 миллионов.

Владелец соцсети Twitter Илон Маск отреагировал на запуск социальной сети Threads и отметил недопустимость нечестного ведения бизнеса в сфере социальных сетей.

Юрист Twitter Алекс Спиро в письме, которое он направил гендиректору Meta Марку Цукербергу через несколько часов после запуска Threads, заявил, что компания присваивает себе коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность. Он указал, что Цукерберг нанимает бывших сотрудников Twitter, которые обладают конфиденциальной информацией.