Москва, 10 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Более 600 км дорог, ведущих к спортивным учреждениям, обновят в России по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году. Специалисты приведут в порядок и позаботятся о повышении безопасности движения на участках значимых региональных дорог, которые с комфортом помогают добираться до стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных школ.

ФГБУ «Информавтодор» Улица Ленина. Амурская область

Активные работы ведутся в 84 российских регионах. Так, в Благовещенске Амурской области ремонтируют участок улицы Ленина протяженностью более 2 км. Эта дорога — маршрут к стадиону «Амур» и региональному центру спортивной подготовки.

Основные работы на участке от улицы Мухина до школы № 22 уже завершены — уложен асфальт, установлены бордюры, обновлены остановки, нанесена разметка. На участке городской магистрали, прилегающем к учебному заведению, обновили и расширили парковку.

«Это и безопасность для детей — никого не высадят на проезжей части, как случалось раньше, когда «машина на машине». Новая парковка облегчит немного нашим родителям подвоз детей», — отметила директор школы № 22 Людмила Голошумова.

ФГБУ «Информавтодор» Амурская область. Улица Ленина после реконструкции

До начала учебного года на участке дороги от школы в сторону улицы Нагорной по улице Ленина также обновят асфальт. Параллельно с ремонтом дорог восстановят коммунальную инфраструктурe: проведут ревизию подземных сетей, выполнят ремонт канализационных колодцев. Завершить все работы планируется до начала учебного года.

В Кировской области в течение 2023 года обновят почти 60 км дорог к спортивным объектам. В столице региона ведутся работы по реконструкции проезда от улицы Свердлова до Сутырина. Участок является частью маршрута к спортивной школе олимпийского резерва №3, где занимаются более 800 детей. По этой же дороге, которая долгое время находилась в плохом состоянии, спортсмены добираются горнолыжному спортивному комплексу Кировский трамплин. Специалисты уже заменили асфальт, установили бордюры, нанесли разметку, установили дорожные знаки.

«Моя семья любит спорт: оба сына ходят в секции после школы. С супругой и детьми мы в выходные зимой катаемся на лыжах и коньках, а летом ездим на велосипедах, гуляем, плаваем. И для меня как водителя семейного автомобиля важна транспортная доступность к таким объектам. Я искренне рад тому, что уже несколько лет в Кировской области ремонтируют разбитые участки, которые вызывали раздражение и дискомфорт», — рассказал кировчанин Юрий Рогачев.

Кроме того, в этом году в Нолинском, Немском, Уржумском районах Кировской области отремонтируют участки дорог, по которым школьники ездят на зимние и летние спортивные соревнования. Сейчас идет ремонт 9 километров участка трассы Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртии. Это маршрут к спортшколе в поселке городского типа Зуевка. Сюда приезжают заниматься дети из окрестных сел и деревень, проводятся районные соревнования. Местные жители неоднократно просили привести трассу в надлежащее состояние. За процессом выполнения работ совместно со специалистами регионального минтранса следят и общественники.

«В июне мы начали проверять участки ремонтируемые и уже сданные по национальному проекту. Уже успели побывать на нескольких объектах в городе Кирове и в районах области. На данный момент качество материалов, техника, выполнение работ не вызывает нареканий», — рассказал общественник Лев Пересторонин.

ФГБУ «Информавтодор» Ленинградская область, Приморское шоссе

В Ленинградской области ведется ремонт участка трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг протяженностью 15 км. Маршрут ведет к спортивному центру в Приморске и к школе парусного спорта. На объекте будет уложен новый асфальт, укреплены обочины, заменены водопропускные трубы и установлены новые знаки. Завершить работы планируют на год раньше — летом 2023 года

Дорожный комитет ЛО Ленинградская область

Кроме того, в Ломоносовском районе Ленобласти специалисты обновят 13 км трассы Стрельна — Кипень — Гатчина. Работы пройдут на двух участках, ведущих, в том числе, к конноспортивным клубам — «Новополье» и «Олимп».

ФГБУ «Информавтодор» Ленинградская область. Приморское шоссе после реконструкции

В Тюмени в порядок приводят улицу 30 лет Победы, по которой пролегает маршрут к спортивной школе «Рубин». В ней занимаются более 900 учеников.

«Мы ходим в нашу любимую школу не только в течение учебного года, но и летом. Так как я привожу своего ребенка на занятия — для меня важно наличие удобной дороги. Ну а в случае, когда я не могу довезти до спортивной школы, на выручку приходит общественный транспорт. Остановка для посадки и высадки пассажиров располагается в удобном месте, поэтому мой ребенок может самостоятельно добраться», — делится тюменка Александра Попова.

На маршруте, ведущем к «Рубину» уже обновили асфальт, установили бордюры, обустроили пешеходные переходы, привели в порядок остановки. Общая площадь ремонта составляет более 35 тысяч кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», развивается улично-дорожная сеть населенных пунктов, повышается транспортная доступность важных объектов, в том числе для занятия спортом. В 2022 году было приведено в нормативное состояние свыше 700 км дорог, ведущих к спортивным учреждениям.

К 2030 году в 105 городских агломерациях доля соответствующих нормативам качества дорог должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.