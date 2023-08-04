Бангкок, 4 августа, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В Таиланде турист из России, проигнорировавший предупреждающие красные флаги на пляже, утонул, не справившись с подводным течением. Об этом сообщает The Phuket News.

Carola Frentzen/Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошёл на пляже Сурин на острове Пхукет.

Спасатели вытащили мужчину на берег уже без дыхания. Прибывшие на место ЧП спасатели не смогли реанимировать мужчину.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, в июне турист из России утонул в плавательном бассейне на курортном острове Пхукет в Таиланде.

Тело 22-летнего мужчины было обнаружено в бассейне на частной вилле в районе Равай. Глубина бассейна составляла 1,8 метра.