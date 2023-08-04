Донецк, 4 августа, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Радиоперехват выявил присутствие англоговорящих наёмников на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Радист отметил, что всё чаще на угледарском направлении в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская.

«Это подтверждает наши разведданные о том, что со стороны противника воюют не только украинцы, но и иностранные наемники», — сказал Бука.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что ВСУ понесли тяжелейшие потери с начала спецоперации.

Российский истребитель Су-35 одержал ошеломляющие победы, участвуя в крупных воздушных боях с украинскими самолётами четвертого поколения, считают авторы журнала Military Watch Magazine.

Точным ударом российские танкисты уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Херсонской области. Механик-водитель танка с позывным Золотой рассказал, что стрельба велась с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов. По его словам, в числе плановых целей экипажа находятся обычная техника, боевые машины пехоты и склады.