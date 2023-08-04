Новый, 527-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированной атаке на Крым и Новороссийск украинскими беспилотниками и безэкипажными катерами. Информацию о серии взрывов в городе и на полуострове подтвердили 4 августа в Минобороны. Сообщается, что в первом случае объектами поражения вражеских аппаратов должна была стать военно-морская база Новороссийска. Но дроны удалось вовремя обнаружить и уничтожить огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

О работе системы ПВО написал в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков: «Все объекты сбиты».

Десять украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны на территории полуострова Крым. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — информирует российское оборонное ведомство.

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