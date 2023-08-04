Авдеевка, ДНР, 4 августа, 2023, 07:24 — ИА Регнум. ВСУ активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевки в Донецкой Народной Республике, тем самым пытаясь сдержать наступление российских бойцов. Об этом РИА Новости рассказал снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным Тимати.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

По словам бойца, боевики «часа два конкретно утюжили именно «кассетами», не жалея боеприпасов, их много.

«Секунды три она раскрывается, и потом ковёр из снарядов ложится. Где-то примерно как «Лепесток». Двадцать зарядов как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил», — рассказал снайпер.

Боец также пояснил, что противник использует кассетные снаряды в том числе и для того, чтобы остановить продвижение ВС РФ в промзоне Авдеевки. Наведение артиллерии они осуществляют с помощью БПЛА, бьют очень точечно.

«От них в окопе скрыться очень сложно. Если поблизости блиндаж — сразу надо скрываться», — добавил Тимати, уточнив, что «кассеты» у боевиков появились около двух недель назад.

Как сообщало ИА Регнум, страны НАТО поставляют на Украину снаряды низкого качества, отметил депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Снаряды должны покрываться специальной краской, но делать это на Западе просто не успевают, отправляя их в зону боевых действий «с пылу с жару».

В ближайшее время такая ситуация приведёт ВСУ к снарядному голоду, предположил депутат.

В Минобороны сообщили о работе российской авиации на передовой в Херсонской области — военные поразили позиции ВСУ в районах трёх населённых пунктов.