Вашингтон, 4 августа, 2023, 07:10 — ИА Регнум. В успехе американской разведки на территории России усомнился бывший разведчик США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

По словам Риттера, главе ЦРУ Уильяму Бернсу якобы известно, что русские знают об американских шпионах.

«Мы потеряли всех агентов в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали. Если мы потеряли все наши источники два года назад, а Бернс хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей, которые требуют десятилетия для создания в то время, когда Россия наиболее закрыта для нас, чем когда-либо, он буквально просит нас потреблять какие-то серьёзные галлюциногенные наркотики», — добавил бывший разведчик.

Он утверждает, что ЦРУ всегда пыталось внедриться в правительства недружественных стран, включая Россию. В окружение российского лидера Владимира Путина американская разведка пытается внедриться с 1999 года. Худший способ сделать это — рекламировать успехи своей деятельности. Об этом не то что не говорят, даже не шепчутся, сказал он.

Руководство ЦРУ напрямую заявляет о внедрении агентов в России с целью запугать, посеять недоверие к правительству, беспокойство и подозрительность. Игры разума, которые устраивает американская разведка для организации «московского майдана», обречены на провал, заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, британская разведка заявила о том, что продвижению сил ВСУ мешают деревья и кусты, которые выросли на полях сражений. Эта растительность, по мнению спецслужб Соединённого Королевства, даёт российским войскам возможность маскироваться и создавать минные поля. По мнению военного эксперта Михаила Онуфриенко, западные эксперты отчаялись объяснить фиаско украинского контрнаступления и теперь решили обвинить во всём растительность.

Полковник запаса, ветеран разведки Анатолий Матвийчук отметил, что аналитики ЦРУ постоянно рассматривают разные варианты развития той или иной ситуации и поэтому, когда происходит конкретное событие, у них всегда есть возможность заявить, что они были в курсе. Проще говоря, у ЦРУ всегда есть масса прогнозов относительно развития тех или иных тенденций, и когда что-то происходит, они выбирают сбывшийся прогноз и преподносят это как доказательство своей осведомлённости. Когда шеф ЦРУ заявляет о том, что то или иное событие не стало для них сюрпризом, то трудно сказать, какой процент в этих словах занимает самопиар, а какой — правда, добавил Матвийчук.