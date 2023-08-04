Москва, 4 августа, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Страны НАТО поставляют на Украину снаряды низкого качества, отметил депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды 155 мм

«Мы сталкиваемся с тем, что их снаряды разрываются реже, точнее, снаряды не разрываются часто. Это значит, что качество упало. И они ещё и не покрашены», — сказал он.

По словам депутата, снаряды должны покрываться специальной краской, но делать это на Западе просто не успевают, отправляя их в зону боевых действий «с пылу с жару».

В ближайшее время такая ситуация приведёт ВСУ к снарядному голоду, предположил Бородай.

Депутат добавил, что для нужд Украины работает вся западная система вооружений, выдавая для войны свой максимум.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские военные жаловались, что испытывают «снарядный голод», им не хватало боеприпасов для артиллерии. Один из солдат ВСУ признался, что украинские артиллеристы пытались уничтожить российский танк Т-90 «Прорыв». Он стоял за стеной одного из домов, экипажа в нём не было. Но командование приказало не тратить «натовское вооружение на, быть может, уже подбитый танк». Он возмутился, что на уничтожение танка стоимостью порядка 2,5 млн долларов, запрещено тратить «дорогостоящий западный боеприпас». По его словам, это не единственный пример экономии, «снарядный голод» всё чаще стали ощущать украинские солдаты, вынужденные экономить.