Кемерово, 4 августа, 2023, 06:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области будут судить супругов, дети которых потерялись в мае в Яшкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Astrakhanfm.ru Дети в опасности

Двухлетняя и четырехлетняя девочки пропали с детской площадки 18 мая в посёлке Ленинский Яшкинского района. В поисках участвовали около 200 человек. Детей нашли живыми через два дня в 4 км от дома.

Отмечается, что 32-летняя мать и 35-летний отец систематически в присутствии детей пили, в квартире полная антисанитария, дочерей плохо кормили, оставляли их на длительный срок без присмотра. Пропажу детей родители заметили не сразу.

Вину до суда они признали. Дети сейчас находятся под опекой родственников.

Как сообщало ИА Регнум, двоих мальчиков десяти и тринадцати лет разыскивает полиция в Красноярске.

Вечером мальчики вместе ушли гулять и домой не возвращались. Родители сначала пытались найти детей самостоятельно, а затем обратились в полицию.

В Шахтах Ростовской области ищут 6-летнюю девочку, которая ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной.