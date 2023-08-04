Красный Лиман, ДНР, 4 августа, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Бойцы расчёта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа в зоне спецоперации прикрыли действие штурмового подразделения от разведывательного украинского беспилотника под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

После получения боевой задачи расчёт ЗРК выдвинулся к заданным координатам для прикрытия воздушного пространства.

На месте военные перевели комплекс из походного положения в боевое и приступили к мониторингу, предотвратив возможные угрозы, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее ИА Регнум передавало, что Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции уничтожили на временно оккупированной Киевом части территории ДНР пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук».

Только за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике. Средствами ПВО были перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, были уничтожены 38 беспилотников ВСУ.