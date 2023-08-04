Хабаровск, 4 августа, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Торговый центр «Атриум» загорелся 4 августа в Хабаровске, на улице Краснореченской. По предварительным данным, произошло возгорание электропроводки и утеплителя на площади 3 кв. метра на втором этаже. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

В торговый цент оперативно прибыли девять единиц техники и 32 пожарных.

Распространение огня остановлено. Пострадавших нет. До прибытия МЧС из здания самостоятельно вышли 200 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в цехе по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске Московской области вспыхнул пожар.

Площадь пожара составила 400 кв. метров. Эвакуированы семь человек. Пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет.