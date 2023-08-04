Москва, 4 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Проектный офис развития Арктики (ПОРА) совместно с экономическим факультетом МГУ выпустили шестой ежегодный рейтинг устойчивого развития компаний российской Арктики «Полярный индекс. Компании». Рейтинг оценивает параметры развития компаний, которые ведут экономическую деятельность в российской Арктике.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Первое место в рейтинге заняла «Роснефть», которая ранее была на второй строчке. «Серебро» получил металлургический гигант «Норникель», год назад возглавлявший рейтинг. В тройку лидеров вошла компания «Газпром нефть», которая в прошлогоднем рейтинге находилась на четвертом месте. А «бронзовый призер» прошлого года, компания «Т плюс», сместилась с третьей на четвертую позицию.

«Говоря об освоении Арктики, мы заглядываем в будущее… Конструируя это будущее, чрезвычайно важно придерживаться принципов устойчивого развития. Здесь особенно высока ответственность экономических флагманов — ведущих компаний, работающих в высоких широтах», — рассказал председатель правления ПОРА Николай Доронин. Он подчеркнул, что ответственная экологическая политика — залог сохранения хрупкой арктической природы и биоразнообразия. По словам Доронина, обширные социальные программы — необходимая часть общих усилий по доведению социальных показателей на Севере до значений европейской части России. «В свою очередь, сильная экономическая составляющая — ключ к выполнению цели по повышению качества жизни в российской Арктике, достижению нашего главного приоритета — «Арктика для людей», — отметил председатель правления ПОРА.

Рейтинг рассчитывается на основе 24 параметров, которые отражают аспекты устойчивого развития. Параметры делятся на три группы: экономико-экологические, социально-экономические и социально-экологические — по восемь индикаторов в каждой. Каждому из показателей присваивается индивидуальный вес в общей формуле. Данные для расчетов берутся из открытых источников: годовых отчетов компаний и их отчетов по устойчивому развитию, отчетности компаний по НСФО, данных Росстата.

«Крупные компании, работающие в Арктике, достаточно успешно адаптируются к непростым геополитическим условиям. Несмотря на санкционное давление, практически разрыв в отношениях наших ведущих компаний из разных секторов экономики с западными партнерами, крупный бизнес находит новые рынки сбыта своей продукции», — пояснил руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ по разработке «Полярного индекса» профессор Сергей Никоноров. Он добавил, что, несмотря на уменьшение экспорта, экономические показатели арктических компаний «вытягивает» текущий курс рубля. Отдельно Никоноров подчеркнул, что большинство компаний — участников рейтинга не отказываются от масштабных социальных и экологических программ развития. «Это говорит о стратегическом видении руководства компаний, ведущих хозяйственную деятельность в российской Арктике», — заявил Никоноров.

Рейтинг охватывает 23 крупные публичные компании, работающие в Арктике. Среди участников — девять нефтегазовых, три металлургических, три нефтехимических компании, два энергетических концерна, по одной алмазодобывающей, нефтесервисной, судостроительной и транспортной компании, госкорпорация по атомной энергии и морской порт. В 2023 году рейтинг начал рассчитываться для нового участника — АО «Самотлорнефтепромхим», одной из крупнейших компаний по оказанию услуг в сфере бурения и ремонта скважин в России.

Проект «Полярный индекс» представляет собой совместную разработку Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. «Полярный индекс. Компании» стал первым специализированным рейтингом арктических компаний в России. В рамках проекта разработаны рейтинг регионов российской Арктики и международные рейтинги провинций и компаний Баренц-региона.