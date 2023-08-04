Рига, 4 августа, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Латвийский экс-депутат Сейма Рейнис Знотиньш, который пожаловался на своего русского соседа, может получить административное наказание за мелкое хулиганств. При этом за справедливым решением просят проследить президента страны. Об этом сообщило издание Sputnik Латвия.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Бывший политик Знотиньш в соцсетях написал, что его русскоговорящий сосед чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски. Полиция в ходе разбирательства признала, что виновник конфликта сам «потерпевший».

«Правоохранители начали административный процесс о мелком хулиганстве, за которое полагается либо предупреждение, либо штраф до 500 евро», — написало издание.

Ситуацию разъяснило видео, на котором видно, что Знотиньш спровоцировал соседа, назвал его «ватником», высказывал угрозы выслать всех русскоязычных из Латвии.

«Государство — это я. Ты ватник. Вас всех вышлют из страны. Русский язык надо запретить», — кричал нетрезвый бывший депутат.

Сосед при этом был спокоен до тех пор, пока его не обозвали нецензурно. Завязалась потасовка, которая завершилась травмой головы латыша.

Активистка Ольга Петкевич от имени русских в Латвии обратилась к президенту Эдгарсу Ринкевичсу и попросила его взять ситуацию под личный контроль.

Журналисты призвали органы оценить действия провокатора на предмет разжигания национальной, этнической и расовой вражды.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет будущего, заявил 2 августа президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.