Москва, 4 августа, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Попытки вменить провоцирование продовольственного кризиса и использование продуктов питания в качестве оружия являются элементом развязанной информационной войны против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

Российский дипломат таким образом прокомментировал антироссийские заявления высокопоставленных чиновников администрации США по продовольственной безопасности, которые прозвучали в преддверии дебатов в Совбезе ООН.

Даже со стороны видно, что именно Россия вносит значительный вклад в мировую продовольственную безопасность, выступает надёжным поставщиком сельскохозяйственной продукции, сказал посол.

Возможности агроэкспорта России и Украины сравнивать бессмысленно, их доли на глобальном рынке отличаются в разы, добавил Антонов.

По его словам, помогая выстраивать в Африке самобытный и влиятельный центр мирового развития Москва готова к укреплению комплексного взаимодействия в сферах продбезопасности, энергетики, образования и торговли.

В логику неоколониальных практик западных стран такой подход не укладывается, они неспособны выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с африканским континентом, заключил посол РФ в США.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять зерно странам Африки как на контрактной основе, так и на безвозмездной основе. Днём ранее Путин рассказал, что Россия готова бесплатно отправить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал о рекордных поставках пшеницы в Африку. Только за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2022 года Россия в три раза, до рекордных 9 млн тонн, увеличила поставки пшеницы в Африку.