Москва, 4 августа, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Торговые сети и магазины в России могут в будущем обязать указывать цену за единицу измерения товара. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме в октябре. Об этом сообщили «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ценники

Комментируя инициативу, зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сказала, что это повысит информированность покупателей, а также проще будет определиться с выбором товара той или иной марки, исходя из соображения цена-качество.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов добавил, что после принятия законопроекта планируется внесение изменений в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение закона.

Как сообщало ИА Регнум, закупки молочной продукции в магазинах Москвы подтвердили массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при той же цене. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР).

Рейд по столичным магазинам подтвердил, что в категории молочной продукции шринкфляция весьма значительна: 87% ассортимента представлено в упаковках объемом 925–950 мл, что визуально неотличимо от полного литра.