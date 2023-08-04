Вашингтон, 4 августа, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Украинские войска столкнулась с «неимоверной» плотностью минных полей при попытках контрнаступления. Так охарактеризовал ситуацию на передовой один из чиновников Киева. Его мнение озвучил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Представитель украинских властей признал, что ВСУ с трудом пытаются пробить оборону российской армии.

«Танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как «неимоверную», — сообщил CNN.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что ВСУ понесли тяжелейшие потери с начала спецоперации.

По словам офицера, украинские войска находятся «в ужасающем состоянии». Украинцы потеряли от 300 до 350 тыс. человек. Полковник также заявил, что долгожданное контрнаступление, несмотря на огромные поставки западной техники, оказалось разгромлено, ВСУ несут «колоссальные потери среди личного состава».

Белый дом принял решение отказаться от поставок Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS.